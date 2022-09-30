Çorum Şeker Fabrikası tarafından yapılan açıklamada Safi Holding bünyesindeki fabrikanın bugün yeni kampanya dönemine başlayacağı ve bu nedenle bugün saat 10.30’da fabrika bahçesinde bir tören düzenleneceği belirtildi.

Öte yandan Çorum Şeker Fabrikası bu yıl ki pancar alım fiyatını da açıkladı. Kurum bu sene ton başına 1.575 TL’den alım yapacak.

Safi Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çorum Şeker Fabrikası’ndan çiftçilerin beklediği haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin bu yılki şeker pancarı alım fiyatını ton başına 1.400 TL olarak açıklamasının ardından Çorum Şeker Fabrikası bu yıl yapılacak alımların 1.575 TL’den yapacağını açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

