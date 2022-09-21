Çorum Şeker Fabrikası sektördeki güçlü konumunu paydaşlarına ve çiftçilerine değer kazandıracak yeni yatırımlar ile güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Çorum Şeker Fabrikası yeni sezona başladı. Fabrikada 60 adet TIR alımı ile lojistik olarak güç kazanıldı. Alınan bilgieye göre Çorum Şeker Fabrikası, çiftçilerin el emeği pancarlarının daha kolay şekilde yüklenmesini, taşınmasını ve fabrikaya ulaştırılmasını sağlamak amacıyla bu TIR’ları bünyesine kattı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Sezona başlarken yeni bir yatırım daha yapan Çorum Şeker çiftçilerinin emeğini daha da verimli hale getirebilmek, pancarlarının yüklenmesi, taşınması ve fabrikaya ulaştırılmasını kolaylaştırmak için 60 adet tır alımı yaptı. Merkez, Yerköy, Kozaklı, Sungurlu, Alaca gibi her bölgede pancarın daha rahat taşınmasını sağlayacak tırlar sayesinde Çorum Şeker lojistik alanında da hem çiftçisine hem de müşterilerine çözüm ortağı olma hedefiyle daha iyi hizmet verebilecek”

(Haber Merkezi)

