Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen resmi tören, Çorum Şehitliği’nde dün sabah gerçekleştirildi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile şehit gazi yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi, Çorum Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi yöneticileri, Şehitler Anıtı'na çelenk sundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, törende yaptığı konuşmada, bir savaş meydanındaki en yüksek mertebenin şehitlik olduğunu, gazilik mertebesinin de en yüksek ikinci makam olduğunu vurguladı. Çoban, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz birlik ve bütünlüğümüzün, vatan sevgimizin, özgürlük ve bağımsızlığımızın temsilcileri olarak sonsuza kadar gönüllerimizde yaşayacaktır.” dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Vali Çiftçi ve beraberindekiler, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Törende Müftü Muharrem Biçer tarafından şehitlerin ruhu için dua edildi.

Şehitlikte düzenlenen törene katılanlar program sonunda Çorum Şehitliği’nden Kadeş Barış Meydanı’na kadar yürüdü. Etkinlikler, Kadeş Barış Meydanı’nda Çorum Belediyesi Mehteran ve Bando Takımı konseri ile devam etti.



(Tugay GÖKTÜRK)