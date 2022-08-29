Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer’in okuduğu dua ile program sona erdi.
Programa Vali Yardımcısı Taner Orhan, Garnizon Komutanı P. Albay Mehmet Emin Altan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, kurum müdürleri ve şehit yakınları katıldı.
(Tugay GÖKTÜRK)