30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan uğruna can alıp can vermiş vatan evlatlarının ruhları için mevlidin okutulduğu etkinlikte Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Ulukavak Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, şehit aileleri ve gazi dernekleri başkanları ve beraberindekiler, cami bahçesinde helva dağıtımı gerçekleştirdi.

Mevlid okunması ve helva dağıtımı, Ulucami’de öğle namazının ardından, Abdibey Camii’nde ise ikindi namazının ardından gerçekleştirildi.

(Samet YILMAZ)

