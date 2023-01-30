Geçtiğimiz gün öğrenciler ile bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, öğrenciler ile birlikte Çorum şehitliği ve 1931 yılında şehit olan Jandarma Piyade Er Bünyanlı Osman için Çorum merkeze bağlı Ahmediye Köyü’nde yaptırılan “Bünyanlı Osman Abidesi”ne gitti.

Şehitliklerde yapılan duaların ardından öğrencilerle sohbet eden Yusuf Ahlatcı, “Vatanımız ve bayrağımız için şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Bu vatan için canını feda etmiş şehitlerin bu millete emanet edildiğini belirten Ahlatcı, onların aziz hatıralarında ve kendilerine emanet ettiği yakınlarına sahip çıkmak boyunlarının bir borcu olduğunu söyledi.

Şehitlerin, gazilerin ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını kaydeden Ahlatcı, “Bu ülkeyi bu milleti teslim almak isteyenlere göğsünü siper ederek şehadete koşan yiğitler, kahramanlık destanlarıyla tarihimize şan ve şeref dolu zaferler kazandıran, vatan, bayrak ve millet uğruna verdikleri mücadelelerle şehadete kavuşarak ölümsüzleşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)

