Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e bundan tam 101 yıl önce 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Maraşal rütbesi ile Gazi unvanı verilmesi nedeni ile her yıl kutlanan Gaziler Günü kapsamında Ulucami’de Öğle Namazı öncesi yapılan mevlid programına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Mevlid-i Şerif’te, vatan savunması sırasında ve terörle mücadele ederken şehit olanlar ile gazi olduktan sonra hayatını kaybedenler için dua edilirken, namaz çıkışında da vatandaşa lokum dağıtıldı.

(Ömür SOYTEMİZ)

