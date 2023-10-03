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BİTLİS (İHA) - Dün görevi başındayken kaza sonucu yaralanan ve şehit olan Polis Memuru Ertuğrul Kırık için Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) tören düzenlendi.

Şehit polis memurunun Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına meslektaşların omuzlarında getirildi. Şehit Polis Memuru Ertuğrul Kırık için yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından özgeçmişi okundu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü M. Faysal Geylani tarafından dualar edildi.

Törende bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, “Dün yaşamış olduğu elim kaza sonucu Hak’kın rahmetine kavuşan Özel Harekât Şube Müdürlüğümüz kadrosunda görevli Polis Memuru Ertuğrul Kırık kardeşimizi bugün burada ebediyete yolcu ediyoruz. Teşkilatımızda çalıştığı süre boyunca yurdumuzun çeşitli yerlerinde ve yurtdışında fedakârca ve özveri ile görevini ifa eden meslektaşımız, vatanın bölünmez bütünlüğünün korunması, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması için mesai harcamıştır. Çok kıymetli şehit ailemiz, sizler Ertuğrul kardeşimizin bizlere emanetisiniz. Teşkilatımız her zaman yanınızda olacaktır. Merhum meslektaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim. Allah mekanını cennet eylesin” dedi.

Duaların ardından Kırık'ın cenazesi yine meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına kadar taşındı. Şehidin naaşı kara yolu ile Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kandilli beldesinin Ortabahçe köyüne uğurlandı.

Kırık'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Aşkale ilçesinin Ortabahçe köyünde defnedilecek.

POMEM salonunda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı izzet Cem Eser, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum amirleri, silah arkadaşları ve yakınları katıldı.

(Vahit Olcay)