Tema-Biyolojik Çeşitlilik Projesi kapsamında, biyolojik çeşitlilik kavramını tanıtmak, önemini anlatmak ve Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği hakkında bilgilendirmek amacıyla 365 öğrenciye eğitim verildi.

İlkokul seviyesindeki çocukların sürdürülebilirlik kavramı üzerine düşünmeleri ve evde yapabilecekleri tasarruf davranışları ile ilgili farkındalık kazanmalarının amaçlandığı Tema-Evimiz Dünya Projesi etkinliğine ise 218 öğrenci katıldı.

Öte yandan TEMA gönüllüleri rehberliğinde “Meşe Palamudu Tüpleme Etkinliği” gerçekleştirildi. Dördüncü sınıfların katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe Tema İl Sorumlusu Semra Soysal Şahin ve Okul Müdürü Cemalettin Tunç da eşlik etti. Öğrencilerin farklı deneyimler kazanmaları ve doğa ile bağ kurmaları sağlandı. 128 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte 400 meşe palamudu toprakla buluşturuldu.

Tema Okul Sorumlusu Ersoy Özkeskin, Yavru TEMA eğitim programlarının ilkokul çağındaki çocukların doğada daha çok zaman geçirmelerini, gözlem yapmalarını, merak duygusuyla doğayı keşfetmelerini sağlamak ve ekolojik okuryazarlık becerilerini güçlendirmek amacı ile tasarlandığını söyledi.

(Haber Merkezi)

