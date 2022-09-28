Şehit Karaçam’ın ailesi tarafından Buharaevler Mahallesi’nde bulunan evinde düzenlenen yemeğe AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bazı siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, geçtiğimiz hafta şehit olan Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam’ın mevlidine katılarak şehit babasının acısını paylaştı. Şehit Karaçam’ın cenazesine TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte yurt dışında bulunması nedeniyle katılamayan Milletvekili Kaya, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehidin ailesinin hal ve hatırlarını soran onlarla sohbet eden Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Vatanımızı korumak uğruna toprağa düşen hiçbir şehidimizi asla unutmayacağız. Sizler de bizlere şehidimizin emanetiniz. Bugün olduğu gibi yarında hep yanınızda olacağız” diyerek tüm şehitleri rahmetle andı.

Kaya ayrıca “Şehitlerimizin hatırasını daima taze tutmak, onları her vesileyle hatırlamak ve hatırlatmak bizim için bir vefa borcudur. Şehitlerimizin bize emanet ettiği bu güzel vatanı korumak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için 15 Temmuz ruhuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstiklal ve istikbal mücadelemizin en büyük gücü vatan ve bayrak sevgisidir. Peygamberlikten sonra en yüksek mertebe olan şehitlik makamına eren kahramanlarımıza Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mevlidi Şerif okunmasının ardından Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam’ın ruhuna ithafen Kur’an-ı Kerim tilaveti sunuldu ve ardından dualar edildi.

(Volkan SINAYUÇ)