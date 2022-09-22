Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen konferansa konuşmacı olarak ise Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç katıldı. Okul Konferans Salonu’nda düzenlenen programı Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Çolak, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Şehit Emin Güner Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ayaz, öğretmenler ve öğrenciler ilgiyle izledi.

Konferansta Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran ve Ahilik hakkında öğrencilere bilgiler veren Ethem Erkoç, Ahi Evran’ın Anadolu’yu Müslümanlaştıran isimlerinden biri olduğunu ve yine Anadolu’da ilk esnaf teşkilatını kuran kişi olduğunu hatırlattı.

Esnaf teşkilatını belirli kurallara bağlayarak Ahilik Teşkilatı’nın kurulduğunu söyleyen Erkoç, bu teşkilata girmenin iki şartının Müslüman olmak ve zanaatkar olmak olduğunu sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

