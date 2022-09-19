Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Kaledere köyünde yaşayan şehit ailelerini ziyareti sırasında şehit babası Hikmet Körkem'in evinin yenilenmesi için kampanya başlatılacağını söylemişti. Sungurlu Kaymakamlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesince, şehit ailesinin evi yeniden yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gönderilen ödenek, Sungurlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tahsis edilen ödenek ve hayırsever vatandaşların yardımı ile yenilenen ev şehit ailesine teslim edildi.

Sungurlu Kaymakamlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Şehit ailemizin yenilenen bu evi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca gönderilen ödenek, Sungurlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tahsis edilen ödenek ve hayırsever vatandaşlarımız tarafından sağlanan ayni ve nakdi yardımlarla tamamlanmıştır. Bu bağlamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mıza, Sungurlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na, Sungurlu Belediye Başkanlığı’na ve tüm hayırseverlere teşekkürlerimizi sunarız. Şehit ailemizin evinin yıkılıp yenisinin yapılması sürecinde, imar, proje ve inşaat çalışmalarını bizzat takip eden Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Haşim Özsaray’a, Sungurlu İlçe Özel İdare personeli Özcan Günindi’ye ve Sungurlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Meral Yelmenoğlu’na çok teşekkür ederiz. Yeni evlerinin şehit babamız Hikmet Körkem amcamıza ve ailesine hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.