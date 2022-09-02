CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle şehit yakınlarını ziyaret etti.

1994 yılında Hakkari – Çukurca’da şehit olan Çorum – Oğuzlarlı Murat Keleş’in babası Ömer Keleş’i ziyaret eden Tahtasız ve Tokgöz, bu vesileyle şehit ailesinin acısını bir kez daha paylaşarak, şehidimize Allah’tan rahmet diledi.

Tahtasız ve Tokgöz, her zaman ve her koşulda şehit ailelerinin yanında olduklarını vurguladı. (Haber Merkezi)

