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Önceki gün düzenlenen programa Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda din görevlilerinin okuduğu Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif, ilahi ve kasidelerin ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer, Şehit Buğra Çalgay ve tüm şehitler için dua etti.

Mevlit yemeği ikramının ardından tamamlanan program sonrası Vali Dağlı ve beraberindeki protokol üyeleri şehidin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.