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Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bu sezon da iç saha maçlarını oynadıkları Çorum Şehir Stadyumu’ndaki localarından birini Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ne ücretsiz olarak tahsis ederken, aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı olan Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere ve Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, birini Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek, her zaman destekçileri olduklarını ifade etmişlerdi. Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert, derneğe katkılarından ve yakın ilgilerinden dolayı Dere ve Yalçın’a teşekkür plaketi verdi.