Çalışmaları, müzecilik alanında deneyimli hemşehrimiz, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Kadir Şişginoğlu danışman olarak yönetiyor.

Kadir Şişginoğlu ile Şehir Müzesi sorumluları Meral Göz ve İsmail Keskin, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler.

(Rıfat KARA)

