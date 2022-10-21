Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “İlimizde kültür, sanat, edebiyatla meşgul olanlar için önemli bir görevi ifa eden ve üç yıl önce yayımlanmaya başlayan şehir defteri dergisi 11. Sayısıyla okurlarına merhaba dedi. Daha önce Yunus Emre ve İstiklal Marşı özel sayıları olmak üzere iki özel sayı ile okurlarıyla buluşan Şehir Defteri Dergisi, 11. sayısında Çorum’un manevi mimarlarından biri ve Anadolu’da Türk – İslam kültürünün önemli değerlerinden olan Elvan Çelebi’yi işledi” diye konuştu.

Candan, “Şehir Defteri dergisinin 12. Sayısı için de hazırlık çalışmaları başladı. Kültür, sanat, edebiyat, şehir kültürüne ait yazıların yer aldığı derginin 12. Sayısında yer almak isteyen, dergimize yazılarıyla katkı sağlamak isteyenler Velipaşa Hanında bulunan Kent Arşivinden bilgi alabilirler” dedi.

(Haber Merkezi)

