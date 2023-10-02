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Aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinden Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 50. yılında, Çorum Belediyesi’nin kültür, sanat ve edebiyat dergisi olan Şehir Defteri’nin düzenlediği programla anıldı. Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleştirilen “Aşık Veysel Şiir Akşamı” programında Çorumlu ve Kahramanmaraşlı aşıklar tarafından birbirinden güzel şiirler seslendirildi.



Cumhurbaşkanlığı tarafından 2023 yılının Aşık Veysel Yılı ilan edilmesi nedeniyle düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Av. Kenan Yaşar da katıldı. Programda birbirinden güzel şiirler Aşık Veysel’e atfedilirken, Çorum Belediyesi THM ekibi de Aşık Veysel türkülerini seslendirdi.



“RABBİM KALBİMİZDEKİ

AŞKI HİÇ EKSİK ETMESİN”

Belediye Başkanı Aşgın da şiir gibi bir konuşmayla sanatseverleri selamladı. Aşgın “Bu topraklarda aşıklar asla bitmez. Rabbim kalbimizdeki aşkı ve aşıkları hiç eksik etmesin. Çünkü işi güzelleştiren onu aşkla yapmaktır, şiiri güzelleştiren onu kalple yazmaktır. Her şey aşkla olur. Aşık Veysel’i ve o yolun yolcuları Yunusları, Mevlanaları, Pir Sultanları rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.