Başkan Aşgın, “Gittiğimde gördüğüm manzara, beni sonsuz onurlandırdı. Böylesine güzel bir milletin mensubu olmaktan bir kez daha gurur duydum” dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehit eşleri, şehidimizin kabri başına toplanmışlar, çelenklerdeki karanfillerle kabri donatıyorlardı. Yeryüzünde bunu yapabilecek başka bir millet yok. Şehidini, daha önce şehit olmuş vatan evlatlarının eşlerinin bu şekilde uğurladığı bir millete kimse diz çöktüremez.” (Haber Merkezi)

