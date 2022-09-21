Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında Çorum merkez nüfusuna kayıtlı İs. Uzman Onbaşı Muhammet Karaçam şehit düştü.

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta sürdürdüğü Pençe-Kilit Harekatı kapsamında bu sabah 08.35 sıralarında 2316 rakımlı Tepe Üs Bölgesi’ni bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırıda Çorum merkez nüfusuna kayıtlı İs. Uzman Onbaşı Muhammet Karaçam şehit oldu.

ÇORUM HABER, Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine sabır ve başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)