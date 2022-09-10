Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı, GATA’dan memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesine uğurlandı. Törene Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Özkul, Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı, askeri yetkililer, şehidimizin ailesi ve yakınları katıldı.
CENAZE TÖRENİ SUNGURLU'DA
Şehidimiz için bugün Sungurlu Atatürk Meydanı'nda askeri tören düzenlenecek. Törenin ardından ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra şehidimizin vasiyeti üzerine Sarıkaya Köyü'nde toprağa verilecek.