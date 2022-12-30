ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir'in Seferihisar ilçesinde 12.186 metrekare yüzölçümüne sahip 'turizm tesis alanı' imarlı arsa, açık artırma ile satılacak.

Doğanbey-Atatürk Mahallesi girişinde Seferihisar-Kuşadası yolu ile deniz arasında kalan taşınmaz tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmadır. Yakın çevresinde seyrek yapılaşmalar ve boş arsalar bulunmaktadır. Bölgede Uygulama İmar Planına göre yapılaşmalara henüz başlanmadığı görülmüştür. Ulaşımı kolay olan ve deniz manzarası bulunan taşınmaz, Seferihisar-Kuşadası yoluna 120 metre ve denize ise 300 metre mesafededir.

18 milyon 279 bin Türk Lirası muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılan arsanın ilk satış ihalesi 3 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek.

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