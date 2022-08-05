Çorum Futbol Kulübü'nün Çorumlu futbolcusu Sefa Akın Başıbüyük, dün Çorum FK kampından ayrıldı.

Çorum Futbol Kulübü'nde ayrılan futbolcular kervanına Sefa Akın Başıbüyük de katıldı. Dün Çorum FK'nın sabah gerçekleştirdiği antrenman sonunda takımdan ayrılan Sefa'nın önümüzdeki günlerde bir kulübe kiralanacağı belirtildi. Sefa'nın yanı sıra sol bek ve sol açık mevkisinde oynayan Volkan Keskin'in de ayrılmasının gündemde olduğunu ifade eden Sportif Direktör Muhammet Fettahoğlu, ilerleyen günlerde birkaç genç futbolcunun da başka kulüplere kiralanabileceğini söyledi.

(Rıfat KARA)