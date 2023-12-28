Uluslararası jüri üyelikleri ile gastronomide Çorum’un yüzünü ağartmaya devam eden Şef Mehmet Yeşer, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlenen “Gastronomide Kariyer Basamakları” etkinliğinde yine başarılı bir performans sergiledi.

Master Class etkinliğinde öğrencilere gastronomi eğitimi veren ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç.Dr. Hakan Kendir moderatörlüğündeki söyleşiye katılan Çorumlu Şef Mehmet Yeşer’e, etkinliğe katkılarından dolayı, Yüksekokul Müdürü Doç.Dr. Emin Arslan tarafından plaket, KARMER Müdürü Doç.Dr. Kerem Kılıçer tarafından teşekkür belgesi, Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Kamil Akyollu tarafından da Zile figürlü özel tasarım saat verildi.