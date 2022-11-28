8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı kapsamında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonda, dünyadan ve Türkiye’den aşçılar yarıştı. İlimizi temsilen olimpiyatlara katılan Şef Aylin Memik, Çorum’a özgü kuru mantıyla jüri karşısına geçti.

24-27 Kasım İstanbul Uluslararası Dünya Aşçılık Şampiyonası’nda Çorum mutfağını birçok alanda tanıtan Çorum Belediyesi Melikgazi Kadın Kültür Merkezi Usta Öğreticisi Şef Aylin Memik, bireysel ustalar yöresel mantı kategorisinde gümüş madalya kazandı.



(Volkan SINAYUÇ)

