Eğitim Sen Çorum Şubesi tarafından seçmeli ders tercihleri ile ilgili yapılan açıklamada bazı okul yöneticilerinin geçtiğimiz öğrenci ve velilere bilgilendirme yapmadan, onlar adına ders seçimi yaptığı belirtilerek; “Bazı derslerin ‘zorunlu seçmeli’ hale getirilmek istenmesi kabul edilemez” denildi.

“ÖĞRENCİLER ÖZGÜR İRADELERİYLE DERS SEÇMELİ”

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), e-okul sistemi üzerinden 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait seçmeli derslerin seçim işlemlerinin başladığını açıkladığı hatırlatılarak; “Yapılan duyuruya göre, ‘seçmeli ders tercihleri 2-20 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacaktır’ denmektedir. Geçmişte okul yönetimlerinin, öğretmen yokluğunu gerekçe göstererek, özellikle dini içerikli derslerin seçilmesi için büyük çaba gösterdiği, neredeyse bunu zorunlu tuttuğu uygulamalar basına ve kamuoyuna yansımıştır. Bu nedenle bu dönem seçmeli derslerin belirlenmesi ve öğrencilerin özgür iradesiyle seçim yapabilmeleri konusunda çok daha dikkatli olunması gerektiği açıktır” denildi.

“SEÇMELİ DERSTE TEMEL ÖLÇÜT İLGİ VE YETENEK OLMALI”

Seçmeli ders tercihlerinde temel ölçütün öğrencinin ilgi ve yetenekleri olması gerekirken, her ders seçme döneminde öğretmenin durumu ve fiziki olanakların yetersizliği gerekçe gösterilerek, sadece önceden belirlenmiş bazı derslerin seçilmesini istemenin çelişkili bir durum olduğunun altı çizilen açıklamada şöyle denildi:

“Ataması yapılmayan öğretmenlerin ataması yapılarak öğretmen yokluğu gerekçesi rahatlıkla ortadan kaldırılabilir. Yıllardır sınırlı sayıda seçmeli derse sıkıştırılan seçmeli ders uygulaması, sınav odaklı eğitim sistemi nedeniyle ağırlıklı olarak matematik, İngilizce, spor etkinlikleri, bilim uygulamaları alanlarıyla dini içerikli derslerle sınırlı olmanın ötesine geçmemektedir. Geçmişte yaşandığı gibi bazı derslerin öğrencilerimiz için ‘zorunlu seçmeli’ hale getirilmek istenmesi kabul edilemez.”

“SİYASAL-İDEOLOJİK HAREKET EDEN

YÖNETİCİLER SUÇ İŞLEMİŞ OLACAKTIR”

Seçmeli derslerin, öğrencilerin hayata hazırlanması, ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarılması açısından önemli olduğuna vurgu yapılan açıklamada; “Seçmeli derslerin okul programlarının ayrılmaz bir parçası olarak öğrencilerin gelişimlerine destek olması, ayrıca bilişsel (bilgi, beceri), duyuşsal (ilgi, tutum) ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması gerekmektedir. Bütün bu bilimsel gerçekleri göz ardı ederek, iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerine göre hareket eden eğitim yöneticileri suç işlemiş olacaktır. Geçtiğimiz yıllarda bazı okul yöneticileri öğrenci ve velilere bilgilendirme yapmadan, onlar adına ders seçimi yapmış, sonrasında seçilen dersleri velilere imzalatma çabası içine girmiştir. Önümüzdeki dönem benzer uygulamaların olması halinde, velilerimizin Türkiye’nin 81 ilinde bulunan 105 Eğitim Sen şubesine başvurmaları halinde sendikamız gerekli adımları atacaktır. Seçmeli ders seçimi sürecini yakından takip ettiğimiz, atılan her hukuksuz adımın karşısında olacağımız bilinmelidir” denildi.

“VELİ VE ÖĞRENCİLERİN YANINDA OLACAĞIZ”

Geçmişte defalarca yapıldığı gibi veli ve öğrenciler adına ders seçen okul yöneticilerinin suç işlediklerini bilmesi ve ona göre hareket etmesi gerektiği belirtilen açıklamada şöyle denildi; “Seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde hangi nedenle olursa olsun mağdur edilen veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı bir kez daha belirtiyor, eğitim politikalarına ilişkin her konuda olduğu gibi, bu konuda da her türlü siyasal ve ideolojik yönlendirmenin karşısında duracağımızın bilinmesini istiyoruz.” (Haber Merkezi)