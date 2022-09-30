AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nın haftalık olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yöneticilerin katılımı ile gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı başkanlığında yapılan toplantıya, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

“ZAFERLE ÇIKACAĞIZ”

Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Av. Ahlatcı, “AK Parti olarak milletimize ve ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. 20 yıldır olduğu gibi milletimizi hizmetlerin en güzeliyle buluşturmak için çaba sarf ediyoruz. 2023 seçimleri yaklaşıyor. Biz de Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çalışmayı sürdürüyoruz. Milletimizin teveccühü ile 2023 yılında yapılacak seçimlerden zaferle çıkacağız. Bu kapsamda bu toplantıda çalışmalarımızı değerlendirdik” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

