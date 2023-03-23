Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin huzurlu ve güvenli bir ortamda yürütülmesini sağlamak amacıyla ülkemiz genelinde güvenlik tedbirlerinin koordinasyonu ve seçim süreci içerisinde meydana gelen olaylarla ilgili bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve değerlendirilmesi için 14 Mart 2023 günü ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde 24 saat esasına göre çalışacak şekilde Seçim Koordinasyon Merkezleri kurulmuştur.

Seçim Koordinasyon Merkezi il merkezimizde İl Emniyet Müdürlüğümüz, Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş ve 0 (364) 224 10 09 - 0(505) 318 19 00-01’den 53 20 – 5330 – 5345 nolu telefonlar ile 0 (364) 225 67 11 nolu faks tahsis edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” (Haber Merkezi)

