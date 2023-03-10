AK Parti Genel Merkez Genişletilmiş Seçim İşleri Toplantısı düzenledi. AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Karadeniz Bölge Koordinatörü Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın da hazır bulunduğu toplantıda Çorum heyetini AK Parti İl Seçim İşleri Başkanı Av. Ercan Daşdan, İl Teşkilat Başkanı İl Başkan Yardımcısı İl Hukuk ve Eğitim Sorumlusu Murat Günay, İl Mali ve İdari İşler Başkanı Çorum Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Alagöz ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ve İl Eğitimcisi Mustafa Gökgöz hazır bulundu.

(Haber Merkezi)

