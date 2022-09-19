İktidar partisinin Çorum’da bir mahallenin başkanlığını yapan şahsın şehir merkezine yakın boş arazide seçim evraklarını yakarken polis tarafından yakalandığını duyuran Mehmet Tahtasız sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak şu görüşlere yer verdi: “

Vatandaşların durumdan şüphelenerek haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı seçim kağıtlarını yakmaya çalıştığı sırada yakalamış ve bir kısmı yanmış evraklara el koymuştur. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir.

Olayın takipçisiyiz. Önümüzdeki seçimde sandığa hile karışmaması, vatandaşın hür iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması, güvenli, şaibesiz, huzurlu bir seçim yapılması için gereken her türlü tedbiri alacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bundan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. Birlikte başaracağız”

(Haber Merkezi)

