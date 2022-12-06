Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 2023 bütçesine tepki olarak 17 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da, “Seçim bütçesi değil, geçim bütçesi istiyoruz” temalı bir miting düzenledi.

Genel Merkez yöneticilerinden Döne Gevher (KESK Genel Kadın Sekreteri), Osman Şeheri (Tüm Bel-Sen Genel Basın Sekreteri) ve Naki Demirci (Tüm Bel-Sen Toplu İş Sözleşmesi Sekreteri), KESK Çorum Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek Ankara mitingi hakkında bilgi verdiler.

(Taner ŞİMŞEK)

