Çorum Sarimbey Köyü’nden Aşır Biçer'in eşi, Muzaffer, Selami ve Birgül Biçer'in (Tepe) annesi, Mecitözü Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Tepe'nin kayınvalidesi, CHP İl Saymanı Necdet Biçer'in amcasının eşi Şaziye Biçer (87), köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir süredir kanser tedavisi gören Şaziye Biçer, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen helallik alma töreninin ardından merkeze bağlı Sarimbey Köyü’nde toprağa verildi.
Cenaze törenine CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş, SMMMO önceki dönem Başkanı Ali Can Doğan, CHP il-ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)