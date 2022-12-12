Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı, KRT Televizyonu’nda “Sisler Bulvarı” programının yapımcısı, “Çorum Dostu” Saygı Öztürk, son kitabı “Cehennemi Yaşadım, Zindandan Gelen Mektuplar”ı dostu Mehmet Yolyapar’a imzalayarak gönderdi.

Meslek etiğine bağlılığı, güvenilirliği, gündem yaratan cesur ve güçlü kalemiyle Türk basınının zirvesinde yer alan isimlerden biri olan araştırmacı gazeteci-yazar Saygı Öztürk, Doğan Kitap’tan çıkan bu kitabında, kaçırılan asker ve polislerimizin şehit edildiği Gara zindanında yaşananların perde arkasını, kahramanların son dakikaya kadar direnişlerini, işkencelerden kurtulanların gerçek yaşamöyküsünü anlatıyor.

(Haber Merkezi)

