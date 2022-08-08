Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, alım primi desteği alacak olan arpa ve buğday üreticilerini uyardı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Buna göre, bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olarak arpa ve buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO'ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere, buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için kilogram başına 0,50 lira "TMO Alım Primi Desteği" ödemesi yapılacak.

Devletin, ÇKS'ye kayıtlı olan ve TMO’ya buğday, arpa satan üreticilere hububat alım primi vermesinin amacının buğday ve arpa üretiminin desteklenmesi ve teşvik edilmesi olduğunu belirten Mehmet Sayan, “Üreticilerin kendisine ait ÇKS belgesini diğer kişi, kurum-kuruluş, tüccar ve şirketlere kullandırması suçtur. Bu durumun tespit edilmesi durumunda yasal yollara başvurulacaktır” dedi. (Haber Merkezi)