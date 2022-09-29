AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la ülkenin ve Çorum’un gündemine ilişkin sohbet etti.

Milletvekili Kavuncu, özellikle savunma sanayiinde Çorum’un önemli bir rol üstlendiğine değinerek, Türkiye’nin bu alanda sağladığı gelişmeleri şöyle anlattı:

“Savunma sanayiinde; ülkemizin yerli ve millik oranını yüzde 20’den yüzde 80’e çıkarttık.

2002 yılında 5,5 milyar dolar bütçeli 62 savunma projesi yürüten Türkiye, bugün 75 milyar dolar bütçeli 750 projeye ulaştı. Sadece son 5 yılda 350 civarında yeri proje başlattık.

Savunma sanayinde faaliyet gösteren firma sayımız 56’dan 1.500’e çıkarken, sektörün cirosu da 1 milyar dolardan 11 milyar dolara yükseldi.

Dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde 7 firmamızın bulunuyor olması, geldiğimiz yerin en önemli işaretidir. Sadece son 5 yılda 5 firma daha bu listeye girdi.

İhracatımızı 248 milyon dolardan aldık, geçtiğimiz yıl 3 milyar 224 milyon dolar ile rekoru kırdık.

İHA ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere savunma sanayiinde ihraç edilen ürün çeşidini 228'e yükselttik.

Millî piyade tüfeklerimizi, kendi savaş gemilerimizi, firkateynlerimizi, İHA ve SİHA’larımızı, fırtına obüslerimizi, ATAK helikopterlerimizi tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz.

Radar ve elektronik harp sistemlerimiz, füze, roket ve mühimmatlarımız yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarımızda kahraman ordumuza daha da güç katmaktadır.

Artık Türkiye %80 yerli ve milli savunma sanayi ile bölgesinde oyun kuran, kirli oyunları bozan bir ülkedir. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu gün Türkiye bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke haline gelmiştir. Türkiye mazlumlara ümit zalimlere korku olmaktadır. Küresel baronların karşısında mazlum milletlere barış umudu olan yegâne devlet Türkiye’dir.”

SUNGURLU BARUT, FİŞEK VE KAPSÜL FABRİKASI

“Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük savunma sanayii yatırımı. Üç farklı firma, 5 fabrika kuruyor: Barut, Barutun hammaddesi olan nitroselülöz ve nitrogliserin ile fişek ve kapsül fabrikaları…

Yatırım tutarı 7 milyar TL’yi buluyor. Tamamlandığında 2500 istihdam sağlayacak. Yaklaşık 2000 dönüm alanda kurulan devasa tesisler…Mayıs 2023’te fabrikalarda ilk etaplar tamamlanıp üretim başlayacak.

Bu kalemlerde her yıl Türkiye'nin ithalatı, dışarıya ödediği para 200 milyon avro, bu sayede 200 milyon avro da memleketimizde, ülkemizde kalmış olacak.

Tamamen yerli ve milli imkânlarla son teknolojinin kullanıldığı modem tesislerimiz sayesinde ülke savunmamızın en temel ihtiyacını üreteceğiz. Hem kimseye muhtaç olmadan ihtiyacımız karşılanacak hem de ürettiklerimizi ihraç ederek ülke ekonomimize katkı sağlayacağız.”

ÇAĞ ATLATANLARA TEŞEKKÜR

Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, savaş taktiklerini değiştiren, ülkemize çağ atlatan savunma yatırımları ve Çorum’a, Sungurlu’ya kazandırılan bu stratejik ve önemli yatırım için, en başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, önceki Milli Savunma Bakanlarımıza, şu anki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a ve özellikle Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’ye, iş insanlarına ve emeği geçen herkese, hemşehrileri adına şükranlarını sundu. (Haber Merkezi)

