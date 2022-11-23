Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kaymakam Fatih Görmüş ile birlikte fabrikaların yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

OSB'deki savunma sanayi yatırımlarının planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Muhsin Dere, “Sungurlu OSB’mizde Barut, Fişek ve Kapsül Fabrikaları yükseliyor artık. Bunlar daha başlangıç. Allah’a çok şükür” ifadelerini kullandı.

FABRİKALARIN İNŞAATLARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılan barut, fişek ve kapsül fabrikalarının inşaatları hızla devam ediyor.

13 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kaymakam Fatih Görmüş ve MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere’nin bizzat katılımı ile temeli atılan barut, fişek ve kapsül fabrikalarının inşaatları hızla devam ediyor. 6 milyar lira yatırım tutarı ile Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımı özelliğine sahip fabrikaların faaliyete geçmesiyle, Sungurlu savunma sanayi merkezi haline dönüşecek.

(Haber Merkezi)

