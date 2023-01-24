MKE koordinatörlüğünde 13 Ağustos 2022 tarihinde Sungurlu OSB’de 4 bin dönüm araziye temeli atılan Küresel Barut, Nitrogliserin ve Nitroselüloz ile Kapsül ve Fişek fabrikalarından oluşan savunma sanayi yatırımlarının inşaatları yüzde 50 seviyesini geçti.

Bugüne kadar 2500’e yakın iş başvurusunun yapıldığı öğrenilirken, fabrikalarda işe alımlarının Şubat ayında başlayacağı kaydedildi. Fabrikaların insan kaynakları birimlerinin yapılan başvuruları değerlendirerek, belirlenen kriterler ve uygun pozisyonlara göre işe alımların başlayacağı ifade edildi.

İşe alınacakların bir kısmı MKE Fabrikasında staj ve eğitim sürecine dahil edilecek. Burada, Barut üretim aşamalarından, analizlere, atışlı poligon testlerinin yapılmasından, tesisin bakım ve onarım faaliyetlerinden iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alanlarda eğitim verilecek. Bir kısım ise fabrika sahasında mekanik montajın başlamasıyla tesisin kurulumunda görev alacaklar.

Diğer taraftan önümüzdeki süreçte Hitit ve Kırıkkale üniversiteleri ile yapılacak işbirliği protokolleri ile işçilerin eğitimlerinin sağlanması planlanıyor.

(Haber Merkezi)

