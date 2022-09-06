Başkan Aşgın, 31 Mart 2019 tarihinde göreve geldiklerinden 06.09.2022 tarihine kadar geçen 3.5 yıl içerisinde belediyenin mülkiyetine kazandırılan toplam taşınmazın yüz ölçümünün 1 milyon 569 bin 800 metrekare olduğunu söyledi.

Başkan Aşgın; “Yani biz tapusu bizde olmayan araziyi belediyemizin tapusuna geçirip milletimizin mülkü haline getirmişiz. Biz 1 milyon 569 bin 800 metrekare için 147 milyon 133 bin lira bütçemizden ödemişiz. Belediyemizin mülkiyetinden 257 bin metrekare alanı satmışız veya takasla çıkarmışız. Ardaki fark 1 milyon 312 bin 755 metrekaredir. Bu hususunda altını çizmek istedim. Biz sattığımızın 6 katını belediyemize kazandırdık. Ayrıca eski stadyumun yerine yeşil alan yapılmasının ardından Belediye’ye yeni tapulu gayrimenkuller de kazandırılacaktır” diye konuştu.

Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı’nda gündem maddelerine geçilmeden önce bazı açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, ülkenin çimentosu olan esnaf sanatkarın Ahilik Haftası’nı kutladı. 19 Eylül’de Gaziler Haftası, 25 Eylül’de İtfaiyecilik Haftası, 25 Eylül’de Dünya Eczacılık Günü ve 26 Eylül’de Dil Bayramı’nı da kutlayan Başkan Aşgın, konuşmasının devamında ise eğitime destek amacıyla ilimizde ilk defa uygulayacakları 3 yeni projeyi müjdeledi.

EĞİTİM DESTEK İÇİN 3 YENİ PROJE

Belediyenin bu yıl ilk defa uygulayacağı 3 yeni proje ile eğitme desteğini sürdüreceğini anlatan Aşgın, il merkezinde ilkokula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye malzemesi hediye edeceklerini, ayrıca 25 yaşına kadar olan tüm öğrenciler için toplu ulaşımda abonman bilet uygulamasını hayata geçireceklerini üniversite öğrencileri için de çamaşırhane hizmeti sunacaklarını dile getirdi.

Belediye Meclis Toplantısı’nda yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyen Aşgın ilk olarak malzeme desteğini anlattı. Çorum Belediyesi olarak bu yıl okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye malzemesi hediye edeceklerini söyleyen Başkan Aşgın, “Birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilerin ilk alışverişleri bizden olacak. 28 okulda 4 binin üzerinde birinci sınıfa başlayan öğrencilerimiz için çantasından kırtasiye malzemesine kadar bütün okul malzemelerini Çorum Belediyesi olarak hediye edeceğiz. 700 bin TL’lik ihalemizi yaptık. Ayrım yapmaksızın tüm ilkokullarda 1.sınıfa başlayan öğrenciler önümüzdeki Perşembe ve Cuma günleri hediyelerine kavuşacak” diye konuştu.

ÇAMAŞIRHANE HİZMETİ

İlimizde okuyan üniversite öğrencileri için de çamaşırhane hizmete başlattıklarını açıklayan Aşgın, “İlk çamaşırhaneyi Refakatçi Misafirhanesi’nde açtık. Önümüzdeki süreçte başka noktalarda da çamaşırhaneler kuracağız. Hitit Üniversitesi öğrencileri çamaşırlarını görevlilere teslim edecek ve gün içerisinde yıkanmış şekilde alabilecekler” dedi.

ÖĞRENCİLERE ABONMAN BİLET UYGULAMASI

Öğrencilerin şehir için ulaşımına da kolaylık getireceklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, öğrenciler için abonman bilet uygulaması başlattıklarını ifade ederek, “60 binimlik bilet 175 lira, sınırsız biniş ise 250 lira olacak. Bu haktan 25 yaşını doldurmamış, örgün eğitimde okuyan tüm öğrenciler faydalanabilecek. Okullarımızın açılacağı dönemde bu uygulamaları başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

(Nurdan AKBAŞ)

