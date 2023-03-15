Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Satranç İl Birinciliği'nde heyean sona erdi. Kerebi Gazi Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen müsabakalar kızlar ve genel olmak üzere 2 kategoride yapılırken, müsabakalara 14 takım, 69 sporcu katılım sağladı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar sonunda yıldız kızlar kategorisinde Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu birinci olurken, 23 Nisan Ortaokulu ikinci, Şehit Osman Arslan Kız İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Yunus Emre Ortaokulu ise dördüncü oldu. Genel kategorisinde ise birincilik kupası 23 Nisan Ortaokulu'nun oldu. Mustafa Kemal Ortakulu ikincilik kupasını alırken, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ise bu kategoride üçüncü, Yunus Emre Ortaokulu ise kızlarda olduğu gibi erkeklerde de dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları takdim edildi.

(Rıfat KARA)

