Satranç İl Temsilciliği’nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Ferdi Satranç İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Hızlı ve Yıldırım olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen müsabakalar hafta sonu Kerebi Gazi Erkek Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşti. Hızlı kategorisinde 37, Yıldırım kategorisinde ise 42 sporcu olmak üzere toplam 79 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti. Eleme usulüne göre oynanan ilk müsabakaların ardından final maçları oynandı. Final grubunda yapılan son hamlelerin ardından Hızlı kategorisinde Nursena Tuncel 6 puanla birinci olmayı başarırken, 5 puanlı 4 sporcudan Muhammed Akif Mercan ikinci, Bekir Dorğa üçüncü Cem Cihangir dördüncü, Muhammed Çoban ise beşinci olarak tamamladı.

Yıldırım kategorisinde ise 6 puanlı Ferhat Sultan Ekin birinci olurken, 5 puanlı 4 sporcudan Hakan Yazar ikinci, Mustafa Sezer üçüncü, Muhammed Akif Mercan dördüncü, Emre Etka Peker ise beşinci oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya verildi.



(Rıfat KARA)

