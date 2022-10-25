Belediye 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulüne göre hazırlanan şartnamesi dahilinde Üçtutlar Mahallesi Binevler 3. Cadde No: 67 /1 adresinde bulunan market nitelikli 25 metrekare kapalı, 15 metrekare açık alanı bulunan satış büfesini yıllığı 12 bin TL + KDV üzerinden ihaleyle 3 yıllığına kiraya verdi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye iki kişi katıldı. Soner Hayta ve Dilek Bayatlı’nın katıldığı ihaleyi Hayta yıllığı 30 bin TL + KDV üzerinden kazandı.



(Volkan SINAYUÇ)

