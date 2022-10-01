Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybeden Satı Özçakır'ın cenazesi önceki gün saat 13.00'de Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi’nde dūzenlenen törenin ardından helallik alınmak ūzere evine götūrūldū. Daha sonra ise Ulumezar’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP eski İl Başkanı Cengiz Atlas, Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler, BTP İl Başkanı M. Ali Tanık, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, ailesi ve yakınları katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

