Musa, Vedat, Aysun Korkut ile merhum Hasan Korkut’un annesi Satı Korkut, rahatsızlığından dolayı bir süredir Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Satı Korkut, kurtarılamayarak vefat etti.

CHP Merkez İlçe yöneticisi Kemal Kılıç’ın eniştesinin annesi olan Satı Korkut’un cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alındıktan sonra Mislerovacığı Köyü’nde toprağa verildi. Cenazeye CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız, bazı CHP’li yöneticiler, Mislerovacığı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Uğurcan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)