Abdi Bey Camiinde mevlid okutulurken, daha sonra ise 750 kişilik helva dağıtıldı.

Ulukavak Mahallesi Yaşatma Derneği Başkanı İlhan Kılıç’ın organizasyonu düzenlenen mevlid ve helva dağıtım programına Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, dernek yönetimi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dernek Başkanı İlhan Kılıç, “Kimler unutursa unutsun, kimler göz ardı ederlerse etsinler bizler bu vatan uğruna bir saniye bile düşünmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Sarıkamış şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

Ulukavak Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nde de Ulu Camii ve Abdibey Camii’nde şehitlerimizin ruhu için mevlid okutarak helva dağıtmıştı. (Haber Merkezi)

