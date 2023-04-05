Güreş Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan ve Samsun’da devam eden Yaşar Doğu U17 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan Çorumlu milli güreşçi Ferhat Yiğit, şampiyon oldu.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu’nda düzenlenen ve 55 ilden 750 güreşçinin katıldığı şampiyonada, 71 kiloda mücadele eden Ferhat Yiğit, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı.

Güreş kariyerini Ankara ASKİ’de sürdüren Sarı Fırtına lakaplı Ferhat Yiğit, finalde Samsun Büyükşehir Belediyespor’dan Yusuf İbrahim ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakayı teknik üstünlükle kazanan Ferhat Yiğit, Türkiye şampiyonu oldu.

Başarılarla dolu kariyerine bir Türkiye şampiyonluğu daha ekleyen Ferhat Yiğit, bu yıl içerisinde yapılacak uluslararası şampiyona ve turnuvalarda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)