Çorum FK, Pazar günü Şanlıurfaspor’la deplasmanda oynayacağı yeni sezonun ilk hafta maçının hazırlıklarını dün tesislerde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Mert Nobre nezaretinde, saat 18.00’de başlayan antrenmanın taktik çalışma içerikli geçtiği belirtildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, bugün saat 10.307da yapacağı antrenmanla Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Saat 14.30’da otobüsle Ankara’ya hareket edecek olan Çorum FK kafilesi, 19.50 uçağı ile Şanlıurfa’ya geçecek. Kırmızı-siyahlı kafile, Pazartesi günü sabah 08.00 uçağı ile Ankara’ya oradan da otobüsle Çorum’a dönecek.

(Hüseyin AŞKIN)

