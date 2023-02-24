Her yıl geleneksel olarak düzenlenen cem, bu sene de yoğun bir katılımla tamamlandı. Dede Garip Aygün ve Arif Demiral’ın önderliğinde yapılan ceme ilgi ve katılım oldukça yüksek düzeyde oldu. Şanlıosman Köyü Cemevinde yapılan cem sırasında 9 adet kurban kesildi.

Aşık Fakir İsmet’in (İsmet Yılmaz) de deyiş ve duaz-ı imamlarıyla renk kattığı cemde birlik ve beraberlik mesajları verildi. Cemde köy halkı tarafından semah dönüldü.

Şanlıosman Köyü Muhtarı Yıldıray Sucu, Şanlıosman Köyü Derneği Başkanı Yaşar Başkan ile dernek yöneticilerinin organizasyonu ile bir araya gelen köy halkı, yol ve erkanın gereklerini yerine getirerek lokma paylaşımında bulundu.

Kurbanların ve lokmaların hazırlanması sırasında da köylüler, yoğun çaba saffetti.



(Uğur GÖRKEM)

