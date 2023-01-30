CHP İl Başkanı Ümit Er ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, parti yöneticisi veya parti üyesi olan hukukçularla bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

Parti binasında düzenlenen toplantıda seçim hazırlıkları ve sandık güvenliği görüşüldü.

CHP İl Başkanı Ümit Er, seçimlerde vatandaşın hür iradesinin sandığa yansımasının, demokratik, güvenli ve huzurlu bir ortamda seçimlerin yapılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, hukukçularla birlikte gereken her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Seçimlerde sandıktan çıkan sonuçların hilesiz, şaibesiz bir şekilde tutanaklara geçirilmesi, seçmenlerin iradesinin doğrudan ülke yönetimine yansıtılması için ellerinden geleni yapacaklarını bildiren Ümit Er, bunun için ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da aldıkları tedbirleri hayata geçireceklerini kaydetti.

Ümit Er, “Hak, hukuk, adalet dolu günler yakındır. Bu korku imparatorluğuna, kayrımcı, yandaş düzene halkımızla birlikte sandıkta dur demek için halkımızı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz ve bizler de bu partinin üyeleri, yöneticileri, seçilmişleri olarak umudu, adaleti, özgürlüğü, eşitliği, kardeşliği iktidar yapmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

