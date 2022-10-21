Şehrin farklı bölgelerinde alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra yeni yollar açmaya ve asfalt serimine devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kış mevsiminin kendisini yavaş yavaş hissettirmeye başladığı bugünlerde ekiplerin çalışma programında yer alan işlerini tamamlamak için çalışmalarını büyük bir hızla sürdürdüğünü ifade etti. Başkan Aşgın, “Ekiplerimiz 400 metre uzunluğa 17 metre genişliğe sahip Çorum Sanayi Sitesi 6.Cadde’nin önce zeminini güçlendirerek 9 bin 500 ton stabilize, 2 bin 500 ton mekanik serimi gerçekleştirdi. Hemşehrilerimiz ve sanayi esnafımız uzun yıllar hizmet edecek caddemize Bin 600 ton asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

