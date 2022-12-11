Çorum İş Kadınları Derneği’nin düzenlediği “Sanayide Yeşil Dönüşüm” konulu etkinlikte “küresel ısınma” ve “firmaların çevreyi kirletmeme adına yapacakları dönüşümde yararlanabilecekleri Avrupa kaynaklı fonlar” hakkında çok faydalı bilgiler veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Yüksel Ardalı ile Hitit Üniversitesi Tehlikeli Atık Yönetim Koordinatörü Prof.Dr. Dursun Ali Köse’ye programın sonunda İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli tarafından teşekkür plaketleri verildi.

Etkinliğe, aynı zamanda TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi de olan ORKASİFED Başkanı Münevver Uğurlu ile Genel Sekreter Ahmet Acar da Samsun’dan gelerek katıldı.



(Haber Merkezi)

